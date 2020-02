Stages d’entraînement portant sur la sécurité des armes et des munitions au sein de l’Armée arménienne

Du 10 au 12 février les unités de l’Armée arménienne ont réalisé des entraînements visant à « Maintenir les règles de sécurité » dans le maniement des armes et des munitions a indiqué le porte-parole du ministère arménien de la Défense. Des exercices ont porté sur de nombreux cas et des démonstrations de sécurité dans le maniement des armes et des munitions furent montrés aux soldats. Ainsi que les méthodes utilisées pour les premiers soins en cas d’aide aux blessés. Les militaires devant appliquer strictement les consignes de sécurité.

Krikor Amirzayan