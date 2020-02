Après le vote de la résolution de reconnaissance du génocide arméniens, les députés debout applaudirent longuement

C’est debout et en applaudissant que les députés Syriens ont reconnu le génocide des Arméniens

Hier le Parlement syrien a reconnu le génocide des Arméniens en votant une résolution de reconnaissance qui était présentée par la députée d’origine arménienne Nora Arisian membre du groupe d’amitié parlementaire Syrie-Arménie au Parlement syrien à Damas.

Après le vote, Nora Arisian a remercié tous ses collègues du Parlement syrien pour cette reconnaissance unanime du génocide des Arméniens. N. Arisian a également confié que ce vote était l’aboutissement du travail préparé depuis quatre ans. « Je désire remercier et lui faire part de ma reconnaissance au président syrien Bachar al-Assad pour sa confiance (…) et son attitude bienveillante envers le peuple arménien et la défense de ses droits » a affirmé la députée Nora Arisian.

Krikor Amirzayan