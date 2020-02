Prison de Fresnes : l’hommage de C215 à Manouchian

À une semaine des cérémonies à la mémoire de Missak Manouchian, l’artiste du street art Christian Guémy a accompli un travail gigantesque pour « la Mémoire de la prison de Fresnes », en exposant près de 21 portraits au sein de l’institution, dont celui de Missak Manouchian. Des visages de détenus « historiques », mais pas seulement.

« J’ai passé 2 jours à la prison de Fresnes pour peindre des figures historiques qui y furent incarcérées et rencontrer des détenus et des détenues. Un accueil formidable de tous, direction, personnel et détenus. 21 œuvres offertes à tous ceux qui y travaillant ou y sont incarcérés, vivent là, ensemble. Je suis heureux.

Première des figures peintes à la prison de Fresnes, le résistant communiste arménien Missak Manouchian, rendu célèbre par « l’affiche rouge », par laquelle les nazis traquaient son groupe. Je suis fier de l’avoir peint à Fresnes ou il fut incarcéré en 1943 avant d’être exécuté au fort du mont Mont Valérien. », écrit le peintre.

Sur Twitter, l’ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte exprime son admiration à l’artiste : « Très bel hommage de Christian Guémy à Missak Manouchian, résistant, membre des FTP-MOI (main d’œuvre immigrée), figure de l’affiche rouge, interné à Fresnes puis fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944. »