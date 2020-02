Les plans du nouveau centre Tumo à Erévan seront réalisés par l’architecte néerlandais Winy Maas

Le plan du nouveau centre Tumo qui sera construit à Erévan est réalisé par l’agence néerlandais d’architecture basée à Rotterdam, le cabinet Winy Maas. C’est Hagob Karapetyan le secrétaire de presse de la mairie d’Erévan qui l’a annoncé sur sa page facebook.

« Aujourd’hui à la mairie d’Erévan, le maire Hayk Maroutyan, l’architecte principal Artur Mezdjyan et monsieur Maas et les responsables de Tumo ont examiné les plans. Le maire a exprimé sa volonté de soutenir la réalisation rapide du projet de construction. Le complexe Tumo qui sera construit sera proche d’une station de métro. Le design de la construction sera prêt au printemps. Je poste quelques images des travaux des studios d’architecture Winy Maas et MVRDV. Lors de ses 27 ans d’existence, la société dirigée par Winy Maas a réalisé près de 322 réalisations dont la Villa VPRO de Rotterdam, le Mirador de Madrid et la bibliothèque Tianjin Binhai en Chine » a écrit H. Karapetyan.

Krikor Amirzayan