Une église arménienne sera construite à Kazan, capitale du Tatarstan (Russie)

A Kazan, capitale du Tatarstan (Fédération de Russie) sera construit une église arménienne a annoncé l’archevêque du diocèse de Nor Nakhitchevan (Rostov, Russie) Mgr Ezras Nersisyan. Le 11 février à l’archevêché de l’Eglise arménienne de Moscou, Mgr Ezras a reçu les responsables de la communauté de Kazan -ainsi que de l’Eglise arménienne inscrite officiellement auprès de autorités- Narvik Arakelyan et Vaghinak Manoukyan. Ces derniers ont présenté les données sur la vie de la communauté arménienne de Kazan. V. Manoukyan a affirmé que la ville de Kazan a mis à la disposition de la communauté arménienne pour la construction d’une église. Narvik Arakelyan et Vaghinak Manoukyan ont promis d’inviter Mgr Ezras Nersisyan à Kazan pour la cérémonie religieuse de la pose de la première pierre de l’église arménienne.

Krikor Amirzayan