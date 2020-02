Gevorg Gharibyan (Arménie) champion d’Europe de lutte gréco-romaine (60 kg) à Rome

Il y a quelques minutes à Rome, Gevorg Gharibyan (60 kg) a été sacré champion d’Europe de lutte gréco-romaine sous les couleurs de l’Arménie. En finale Gevorg Gharibyan affrontait le Turc Kerem Kamal dans une salle où les supporters Arméniens étaient venus nombreux pour encourager l’Arménien. Gevorg Gharibyan (26 ans) double champion d’Europe junior qui avait vaincu un Bulgare, un Azéri et un Estonien pour parvenir en finale et ne concédant qu’un seul point sur l’ensemble de ses combats.

Gevorg Gharibyan et Kerem Kamal en finale ont réalisé 5-5 mais l’Arménie avait l’avantage sur les mouvements et ses actions. Il fut déclaré -à juste titre- vainqueur et gagné ainsi son premier titre européen.

Krikor Amirzayan