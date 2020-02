Arayik Haroutiounyan promet de construire le plus grand quartier d’habitation à Stepanakert capitale de l’Artsakh

A Stepanakert, capitale de l’Artsakh sera construit le plus vaste quartier d’habitation de la ville a indiqué Arayik Haroutiounyan le leader du parti « Azat Hayrénik » (Patrie libre) et candidat aux présidentielles. « En attendant les élections présidentielles je continue de rencontrer chaque jour des citoyens. Lors de l’une de ces rencontres, répondant à une question, j’ai affirmé que j’avais négocié avec un investisseur Arménien de la diaspora afin de construire à Stepanakert le plus grand quartier d’habitation. Prochainement je présenterai les plans de ce nouveau quartier » écrit A. Haroutiounyan sur sa page facebook.

Krikor Amirzayan