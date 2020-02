Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Compagnie Hallet Eghayan propose le 8 mars à 17h et le 26 mars à 20h aux Échappées Belles Lyon 9e, un spectacle et une conférence-dansée sur la cosmologiste Vera Rubin.

« Vera » est une forme hybride - danse et théâtre - qui s’est construite autour de la vie et l’œuvre de la cosmologiste Vera C. Rubin. Comment une femme, dans un monde dominé par les hommes, réussit à pénétrer dans l’institution de manière officielle mais aussi à révéler l’hypothèse de la matière noire ? Imaginer, faire voir par les mots et les corps, divaguer dans les confins des galaxies à la lumière des enjeux contemporains pour l’art, pour la science et pour la société : telle est la quête à laquelle ont voulu s’atteler les artistes pour ce spectacle.

« Vera » est aussi une œuvre placée dans la dynamique Arts/Sciences impulsée par la Compagnie Hallet Eghayan dès l’année 2000. Ces spectacles, inscrits dans la programmation officielle de ce mois de mars, sont portés par la Ville de Lyon et la Compagnie Hallet Eghayan.

Le spectacle Vera est né du souhait de la compagnie Hallet Eghayan de mettre en place une ligne artistique autour de la thématique « Les femmes de sciences ». Elle offre ainsi aux danseurs et danseuses expérimenté.e.s de la compagnie la possibilité de créer leurs premières œuvres tout en cheminant dans cette thématique. Tout d’abord, le soin de créer le premier opus de ce cycle est donné à Charlotte Philippe, fidèle danseuse de la Compagnie depuis près de 10 ans. Elle propose alors la création d’une pièce pour une danseuse et un comédien. Dès lors, Charlotte Philippe travaille avec le comédien Gabriel Perez, auteur du texte mais également Sandrine Schlögel, cosmologiste à l’université de Namur (Belgique). À travers cette démarche, Michel Hallet Eghayan se propose d’être le garant artistique de ces jeunes auteurs et autrices. Ainsi, il les accompagne sur la mise en scène et les conseille sur l’écriture artistique. De fait, Michel Hallet Eghayan et la compagnie produisent la création et développent une signature artistique qui s’ouvre à de nouveaux visages.

2 événements marquent le mois de mars :

Une représentation du spectacle « Vera » (1h10) le 8 mars 2020 à 17h, suivie d’un échange avec les astrophysiciennes Isabelle Vauglin et Sandrine Schlögel, conseillère scientifique du spectacle.

Une conférence-dansée « Vera C. Rubin : une femme de science », à la suite de « Vera » présentée le 8 mars. L’expérience et le regard d’Isabelle Vauglin, astrophysicienne à l’Observatoire de Lyon et responsable régionale des « Femmes & Sciences », font écho aux enjeux de cette pièce hommage à Vera C. Rubin. Isabelle Vauglin nous raconte plusieurs parcours de femmes restées dans l’ombre. Cette soirée sera ponctuée par des interventions de Charlotte Philippe, danseuse et chorégraphe de « Vera », et de Gabriel Perez - comédien et auteur de cette pièce.

Informations pratiques :

Spectacle le 8 mars à 17h ; Conférence-dansée le 26 mars à 20h

Aux Échappées Belles - 65 rue du Bourbonnais, 69009 Lyon

Réservations :

Billetterie en ligne : halleteghayan.com

Ou contact@halleteghayan.com

Conférence-dansée : participation libre