Ilham Aliev s’inquiète de l’état de la démocratie en Arménie Quotidien ARAVOT (Erevan) du 12/02/2020

Lors d’une conférence de presse donnée en présence du ministre turc des affaires étrangères M. Cavusoglu à Bakou la semaine dernière, Ilham Aliev a déclaré, sans toute fois les nommer, qu’il considérait que Robert Kotcahrian était un prisonnier politique et que les poursuites judiciaires contre Serge Sarkissian relevaient également de la persécution pour motifs politiques.

Ainsi, à la veille de nouvelles élections législatives largement marquées par une fraude généralisée organisée par le pouvoir, I. Aliev déclarait « l’ancien président de l’Arménie se trouve depuis environ un an en prison. Il a été arrêté à la suite d’une déclaration dans laquelle il envisageait la reprise d’une activité politique ». Le président azéri évoquait également la situation du successeur de R. Kotcharian par ces mots : « une enquête est également diligentée à l’encontre du président qui dirigeait l’Arménie il y a seulement deux ans. Une plainte au pénal est portée contre lui et, selon la presse, le dossier a déjà été transmis à la Justice. La cause de toutes ces opérations est que les deux anciens présidents ont critiqué les autorités actuelles ».

Visiblement, les Azéris et les Turcs ont non seulement une langue commune, mais également un « humour particulier » que l’on pourrait caractériser de « panturc ».

PN.