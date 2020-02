Projection du documentaire Le Goût du secret, avec Antoine Agoudjian

Nathalie Coste Cerdan, directrice générale, et Michel Hazanavicius, président du conseil d’administration de La Fémis, organisent la projection du filmLe Goût du secret (durée 1h49 minutes), réalisé par Guillaume Suon (Atelier documentaire 2015).

Explication du réalisateur : « Depuis 30 ans, Antoine Agoudjian photographie les fantômes de sa famille et de son peuple, dans les pays de l’ancien Empire ottoman hantés par la tragédie de 1915. La quête de cet homme solitaire est fascinante pour mon petit frère et moi, car notre propre mère est rescapée du régime khmer rouge au Cambodge. Au fil des voyages avec Antoine, nous commençons donc à filmer notre mère pour tenter de percer l’indicible et d’initier une transmission. Mais, la partie est rude. Notre mère esquive avec malice nos questions sur son passé et ne nous laisse pas facilement approcher ses fantômes… »

Vendredi 21 février à 19h

À la Fémis - Salle Jean Renoir - 2e étage

