Babayan soutient la candidature de Masis Mayilyan,

Le conseil politique du Parti de la patrie unie de l’Artsakh (République du Haut-Karabakh) de Samvel Babayan a décidé de soutenir Masis Mayilyan, aux élections présidentielles qui se dérouleront fin mars.

Dans son communiqué le parti indique : « Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin d’unité. Les sages pensent à consolider les intérêts du peuple car ce n’est que par l’unité du peuple qu’il est possible de surmonter les crises, et l’Artsakh est vraiment en crise » Selon ce communiqué Masis Mayilyan accepterait la plate-forme préélectorale du Parti de la Patrie Unie et serait prêt à mettre en œuvre ses objectifs dès son entrée en fonction. « Les objectifs sont de créer une armée efficace, de surmonter la stagnation économique et de résoudre les problèmes sociaux » dit le communiqué.