Le Premier ministre Pashinyan et Abdallah II ont discuté des questions liées au développement des liens économiques entre l’Arménie et la Jordanie

Le roi Abdallah II de Jordanie est arrivé à Erevan lundi soir pour donner le coup d’envoi d’une visite officielle de deux jours en Arménie qui a comporté, mardi, des rencontres avec le Premier ministre Nikol Pashinyan, le Président Armen Sarkissian et Sa Sainteté Karekin II, le Catholicos de tous les Arméniens.

A l’aéroport international de Zvartnots, le monarque jordanien a été accueilli par le vice-premier ministre Mher Grigorya. Le roi Abdullah II est en Arménie à l’invitation du président Sarkissian qui s’est rendu en Jordanie l’année dernière.

La cérémonie officielle d’accueil du roi Abdallah II a eu lieu mercredi matin au palais présidentiel. Le dirigeant jordanien a été accueilli par le président Sarkissian et d’autres responsables.



Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Roi du Royaume Hachémite de Jordanie, Son Altesse Royale Abdallah II Ibn Al Hussein Al Hashimi, qui se trouve en Arménie pour une visite officielle.

Saluant le Roi de Jordanie, le Premier ministre a déclaré :

« Votre Excellence,

C’est un grand honneur pour moi de vous voir dans notre pays. Il s’agit d’une visite historique, votre première visite en Arménie. Et comme nous en avons discuté, pas le dernier. Nous espérons vous voir plusieurs fois dans notre pays.

Les relations avec la Jordanie sont très importantes pour nous, car en général, nous considérons le Moyen-Orient et votre pays comme une direction de partenariat stratégique. Je suis très heureux que les relations entre nos pays s’intensifient. Nous avons déjà précisé les résultats, nous avons des domaines concrets d’intérêt mutuel. Je suis également ravi qu’une délégation commerciale vous accompagne et nous allons signer un document concret pour améliorer nos relations et les rendre plus productives.

Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de vous revoir. Je voudrais souligner que notre peuple a des souvenirs historiques très positifs liés à votre pays, parce que votre pays, votre peuple a montré un grand soutien aux survivants du génocide arménien, et ce fait rend notre attitude envers la Jordanie et son peuple plus chaleureuse. Il s’agit d’une base très puissante pour notre relation et j’espère que sur cette base, nous serons en mesure de construire des relations vraiment impressionnantes. Merci beaucoup. »

Abdallah II a noté :

« Votre Excellence,

Merci beaucoup. Comme vous l’avez dit, nous sommes très fiers de l’histoire que nos peuples ont partagée. J’ai été si chaleureusement accueilli depuis hier en Arménie, et comme vous l’avez dit, j’espère que c’est l’une de mes nombreuses visites.

Notre amitié spéciale dure depuis de nombreuses années et j’espère qu’elle continuera d’être plus lumineuse et plus chaleureuse. Nous sommes fiers d’avoir partagé l’histoire. Nous avons encore beaucoup à faire ensemble et je pense que vous serez d’accord.

Je suis très heureux et ravi de votre accueil. »

Au cours de la réunion, les interlocuteurs ont discuté d’un certain nombre de questions liées au développement des relations économiques et humanitaires arméno-jordaniennes.

Le Premier ministre Pashinyan a noté que l’économie arménienne a désormais de bonnes tendances de développement et que le pays a un environnement économique favorable. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement arménien est intéressé par la participation des entreprises et des capitaux jordaniens et qu’il y a de bonnes perspectives de coopération dans différents secteurs de l’économie. Le Chef du gouvernement arménien a ajouté que notre pays pourrait devenir une bonne plate-forme pour les hommes d’affaires jordaniens pour entrer sur le marché de l’Union Économique Eurasiatique avec des conditions privilégiées.

Dans le contexte de la relance des relations bilatérales, les parties ont également attaché de l’importance aux travaux sur la facilitation de la délivrance de visa.

Le Premier ministre arménien et le Roi de Jordanie ont également échangé des vues sur les événements dans le Caucase du Sud et au Moyen-Orient. Les parties ont évoqué le processus de négociation du règlement du conflit du Haut-Karabagh et souligné l’importance d’un règlement de la question par la voie des négociations.

Abdallah II a invité le Premier ministre Pashinyan en Jordanie en visite officielle.