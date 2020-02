3e Festival international du duduk au Théâtre de la Ville samedi 22 février

La 3e édition du Festival international de duduk (doudouk) aura lieu samedi 22 février à 20 heures au Théâtre de la Ville, place de la Liberté à Valence.

Lors de ce 3e Festival international du duduk se produiront les musiciens Hovhannès Vardanyan, Vardan Grigoryan, Levon Chatikyan, Avag Margaryan et la chanteuse Ankinée Rastklan. Sera également présent le facteur Micha Sadoev. Participation des troupes de danses folkloriques arméniennes Ara et Anahit. Un hommage sera rendu à Charles Aznavour avec des musiques de films et la participation de l’Orchestre Symphonique Allegro du Conservatoire Valence Romans Agglo sous la direction de Didier Vadrot.

La 3e édition du Festival international de duduk (doudouk) aura lieu samedi 22 février à 20 heures au Théâtre de la Ville, place de la Liberté à Valence. Prix des places du concert : 15 et 20 €. Réservations : Valence Romans Tourisme, ou tél au 06 67 26 56 42 ou 06 41 61 51 51. Duduk.fr et doudouk.fr.

Krikor Amirzayan