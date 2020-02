AS

Sans accord entre Arsenal et l’ AS Rome pour un transfert de 23 millions d’euros, Henrikh Mkhitaryan pourrait retourner à Londres cet été

Si l’AS Rome et Arsenal ne parviennent pas à trouver un accord sur le transfert de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan (31 ans) à l’AS Rome, il retournera cet été à Arsenal écrit le journal britannique The Sun. Arsenal réclame 23 millions d’euros à l’AS Rome pour le transfert de l’Arménien qui est aujourd’hui prêté à Rome mas les dirigeants de l’AS Rome refusent de payer un tel montant. Mais Henrikh Mkhitaryan n’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur d’Arsenal, l’Espagnol Mikel Arteta, le club londonien tentera de vendre l’international arménien à un autre club. Henrikh Mkhitaryan était rappelons-le transféré de Manchester United à Arsenal en janvier 2018 pour 34 millions d’euros. Dans le présent championnat d’Italie, Henrikh Mkhitaryan a marqué 4 buts et réalisé une passe décisive en 10 rencontres.

Krikor Amirzayan