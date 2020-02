Les limbes des Noël passés interprétés par un Andy Serkis inquisiteur

La mini-série en trois parties A Christmas Carol est désormais disponible sur Canal + Séries. Sous la houlette le créateur de Peaky Blinders, elle revisite la légende de Scrooge inventée par Charles Dickens, avec au casting Guy Pearce et Andy Serkis.

Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, Taboo et See, s’associe à la production avec Tom Hardy, son acteur fétiche, pour proposer une adaptation sous forme de mini-série du célèbre conte de Dickens. Guy Pearce prête ses traits à l’acariâtre M. Scrooge, aux côtés d’un autre membre du casting de Taboo, Stephen Graham, Joe Alwyn et Andy Serkis (La Planète des (...)