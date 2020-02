L’une des rues d’Erévan portera le nom de la chanteuse Gohar Gasparyan

La chanteuse arménienne Gohar Gasparyan (1924-2007) aura son nom sur l’une des rues de la capitale arménienne. Le Conseil municipal d’Erévan a décidé lors de sa séance du 11 février que la rue entre la rue Leonid Azkaldyan jusqu’à la Cascade portera le nom de la chanteuse et Artiste populaire d’Arménie, Gohar Gasparyan.

Gohar Gasparyan était née au Caire (Egypte) en 1924. En 1948 en compagnie de ses parents elle émigre en Arménie soviétique lors de la grande vague d’émigration des communautés arméniennes du Moyen Orient vers la « Mère patrie ». Débutant en 1948 dans la chanson, elle participera à plus d’une vingtaine d’œuvres à l’opéra d’Erévan. Son répertoire comprenant plus de 500 compositions musicales. Gohar Gasparyan disparait le 16 mai 2007 à Erévan, à l’âge de 82 ans. Elle repose au Panthéon Komitas à Erévan.

Krikor Amirzayan