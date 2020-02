Ankara, 10 fév 2020 (AFP) - La Turquie a affirmé lundi avoir « neutralisé »

plus de 100 soldats du régime de Damas en réponse à un bombardement syrien qui

a fait cinq morts dans les rangs de l’armée turque dans le nord-ouest de la

Syrie.

"D’après nos sources, 101 membres du régime ont été neutralisés, trois

chars et deux canons ont été détruits et un hélicoptère a été touché", a

déclaré le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

Il n’était pas possible de vérifier ces chiffres de manière indépendante

dans l’immédiat.

Plus tôt, cinq soldats turcs avaient été tués et cinq blessés dans un

bombardement du régime de Damas sur des positions d’Ankara dans la province

d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

La semaine dernière, huit militaires turcs avaient déjà été tués dans un

bombardement du régime de Bachar al-Assad à Idleb, dernier bastion de

l’opposition syrienne dominé par des groupes jihadistes.

Lundi, le ministère turc de la Défense a prévenu qu’Ankara riposterait "de

la plus ferme des manières" à toute nouvelle attaque.

Signe de la gravité de la situation, le chef de l’Etat Recep Tayyip Erdogan

a présidé lundi soir à Ankara une réunion consacrée à la situation à Idleb, en

présence de plusieurs ministres, du chef de l’état-major des armées et du

patron des services de renseignement, selon les médias.

Ces échanges de tirs d’artillerie risquent de provoquer une nouvelle

escalade entre la Turquie et le régime syrien, qui est appuyé par la Russie.

La Turquie, qui appuie certains groupes rebelles en Syrie, a déployé

d’importants renforts dans cette province ces derniers jours pour enrayer

l’avancée du régime qui a mis les bouchées doubles depuis décembre.

Après l’échange de tirs la semaine dernière, le président Erdogan avait

sommé la Syrie de reculer dans la province d’Idleb, et demandé à Moscou de

faire davantage pour contrôler les forces du régime.

Même si elles soutiennent des camps opposés en Syrie, la Turquie et la

Russie ont renforcé leur coopération sur ce dossier, en parrainant par exemple

un accord de cessez-le-feu lors d’un sommet à Sotchi en 2018.

La nouvelle attaque du régime est d’ailleurs intervenue alors qu’une

délégation russe se trouvait à Ankara pour des pourparlers visant à trouver

une solution à Idleb.

Lors de cette rencontre, les responsables turcs ont appelé la Russie à

« assumer ses responsabilités » en tant que pays garant de l’accord de Sotchi, a

indiqué la présidence turque dans un communiqué.

Le conflit en Syrie a fait plus de 380.000 morts depuis 2011 et jeté sur la

route de l’exil plus de la moitié de la population d’avant-guerre —plus de 20

millions d’habitants.

La situation à Idleb préoccupe particulièrement Ankara en raison de sa

proximité avec la frontière turque.

Ankara redoute qu’une offensive de grande ampleur ne déclenche une nouvelle

vague migratoire vers la Turquie, pays où plus de 3,5 millions de Syriens ont

déjà trouvé refuge depuis le début du conflit.