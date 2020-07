La nouvelle succursale de VTB Arménie

La succursale de VTB Arménie dans la ville de Berd dans la province du Tavush a déménagé dans de nouveaux locaux, plus spacieux et confortables, a déclaré la banque aujourd’hui, affirmant également que la nouvelle succursale est située au 26/6, rue Mashtots.

La cérémonie de réouverture s’est déroulée dans une ambiance festive. Les formalités administratives ont été réduites par Burastan Movsisyan, membre de la direction de la banque VTB Arménie et Harutyun Manucharyan, chef de la communauté de Berd.

La nouvelle et moderne succursale de VTB Arménie dispose d’une zone de libre-service ouverte 24h / 24 avec un distributeur automatique de billets et un terminal de paiement, qui permettent aux clients de reconstituer et de retirer de l’argent des comptes bancaires / cartes bancaires, de reconstituer les dépôts, de rembourser les prêts et effectuer des paiements utilitaires et autres.

La succursale de Berd offre à ses clients une gamme complète de produits et services tels que les transferts d’argent, la reconstitution des comptes, le dépôt de dépôt et la formalisation des produits de prêt, le paiement des factures de services publics, les conseils des employés de banque, etc. La succursale est ouverte du lundi au vendredi de 09h15 à 17h00.