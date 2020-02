Le roi Abdallah II de Jordanie est arrivé en Arménie pour une visite officielle

Le roi de Jordanie Abdallah II est arrivé lundi 10 février à Erévan pour sa première visite officielle en Arménie. Le roi de Jordanie est arrivé à Erévan avec une délégation importante dont fait partie son frère le prince Ali bin Al Hussein, le conseiller présidentiel des affaires religieuses et de la culture le prince Ghazi bin Mohammed, le ministre jordanien des Affaires étrangères et des réfugiés Ayman Safadi, le ministre de la production industrielle et du commerce et du ravitaillement Tarek Hammouri.

Le vice-Premier ministre arménien Mhér Grigoryan était à l’aéroport Zvartnots d’Erévan pour accueillir la délégation jordanienne.

Krikor Amirzayan