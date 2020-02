Un procureur lève les charges pesant sur Ara Babloyan

On ne sait si cela a encore quelque importance alors que le gouvernement arménien s’est fermement engage sur la voie de changements constitutionnels visant à révoquer le president et six membres de la Cour constitutionnelle, toujours est-il qu’un procureur arménien vient d’infliger un camouflet à l’exécutif en levant une fois encore les charges de coup d’Etat qu’une autre autorité judiciaire avait fait peser sur la personne de l’ancien president du Parlement Ara Babloyan et l’un de ses anciens assistants. Le Service special d’enquêtes (SIS) avait inculpé A.Babloyan et Arsen Babayan en octobre 2019 dans (...)