La Slovénie, à son tour, ratifie le CEPA

La Slovénie a informé le 5 février le Secrétariat général du Conseil européen et le Conseil de l’UE qu’elle avait conclu les procédures nécessaires à la ratification de l’accord de partenariat gloval et renforcé (CEPA) entre l’Union européenne et l’Arménie, qui avait été signé en novembre 2017 à Bruxelles par l’ancien président arménien Serge Sarkissian et les responsables de l’UE. Tout en faisant état à la presse de la ratification du CEPA par Ljubljana, la porte-parole du ministère arménien des affaires étrangères Anna Naghdalian, a rappelé que cet accord avait été ratifié à ce jour, outre par l’Arménie, par la Bulgarie, La République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irelande, Chypre, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède. Certains des poids lourds de l’Europe, à commencer par la France, manquent encore à l’appel…