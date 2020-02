Une arménienne de 38 ans vient de donner naissance à son 12e enfant dans une maternité d’Erévan

Alors qu’en Arménie la natalité est en baisse malgré les mesures gouvernementales encourageant les naissances, à la maternité « Sourp Krikor Loussavoritch » (Saint Grégoire l’Illuminateur) d’Erévan, une femme de 38 ans a donné naissance à son 12e enfant. La page facebook de la maternité d’Erévan écrit que « la jeune fille pèse 4,550 kg et mesure 54 cm. Le nouveau-né a 6 frères et 5 sœurs. Sa mère affirme qu’elle aura probablement d’autres enfants. La mère et l’enfant se portent bien. Nous félicitons cette heureuse famille ».

Krikor Amirzayan