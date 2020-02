Cinq soldats turcs tués par le régime syrien dans le nord-ouest

Ankara, 10 fév 2020 (AFP) - Cinq soldats turcs ont été tués lundi par des

tirs d’artillerie du régime de Bachar al-Assad dans le nord-ouest de la Syrie,

a annoncé le ministère turc de la Défense.

Cinq soldats ont en outre été blessés dans ces tirs qui ont visé des

positions turques dans la province d’Idleb, a indiqué le ministère dans un

communiqué, ajoutant que les forces turques avaient riposté.

Ces échanges de tirs interviennent alors qu’une délégation envoyée par la

Russie, pays qui soutient le régime de Damas, se trouve à Ankara pour des

pourparlers sur la situation à Idleb.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), une ONG, les

bombardements du régime ont visé des militaires turcs déployés sur la base

aérienne de Taftanaz. L’OSDH n’a pas donné de bilan.

La semaine dernière, huit personnels militaires turcs avaient été tués par

des bombardements syriens à Idleb, provoquant une escalade des tensions.

La Turquie avait répliqué par des bombardements nourris, tuant au moins 13

soldats syriens, et menacé les forces de Damas de nouvelles représailles en

cas de nouvelle attaque.

Le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun,

a fait état lundi d’une « vile attaque » contre les forces turques dans la

province d’Idleb.

"Après l’attaque, il y a une riposte équivalente. Les cibles ennemies ont

été immédiatement détruites et le sang de nos martyrs n’est pas resté

invengé", a-t-il ajouté.

D’après les médias turcs, le président Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu

après l’attaque avec son ministre de la Défense, Hulusi Akar.

Cette attaque risque de provoquer une nouvelle escalade entre la Turquie et

le régime syrien.

Après l’échange de tirs la semaine dernière, le président Erdogan avait

sommé la Syrie de reculer dans la province d’Idleb, et demandé à Moscou de

faire davantage pour contrôler les forces du régime.

Le conflit en Syrie a fait plus de 380.000 morts depuis 2011 et jeté sur la

route de l’exil plus de la moitié de la population d’avant-guerre —plus de 20

millions d’habitants.

La situation à Idleb préoccupe particulièrement Ankara en raison de sa

proximité avec la frontière turque.

Ankara redoute qu’une offensive de grande ampleur déclenche une nouvelle

vague migratoire vers la Turquie, pays où plus de 3,5 millions de Syriens ont

déjà trouvé refuge depuis le début du conflit.