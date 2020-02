Ankara s’en prend au dirigeant de Chypre-Nord qui redoute une « annexion »

Ankara, 10 fév 2020 (AFP) - La Turquie a violemment critiqué lundi le

dirigeant de Chypre-Nord Mustafa Akinci pour avoir déclaré la semaine dernière

qu’il redoutait une dépendance croissante vis-à-vis d’Ankara susceptible

d’aboutir à une « horrible » annexion.

Chypre est divisée depuis l’invasion, en 1974, de la partie septentrionale

de l’île par l’armée turque, en réaction à un coup d’Etat visant à rattacher

le pays à la Grèce.

Le tiers nord de l’île est aujourd’hui contrôlé par l’autoproclamée

République turque de Chypre-Nord (RTCN), uniquement reconnue par Ankara. Le

reste du territoire forme la République de Chypre, membre de l’Union

européenne.

Dans une interview publiée jeudi par le journal britannique The Guardian,

M. Akinci a estimé que la réunification de l’île en un Etat fédéral était la

« seule solution viable », ajoutant que l’hypothèse d’une annexion de la RTCN

par Ankara était « horrible ».

« Je ne serai pas un second Tayfur Sökmen », a-t-il ajouté, en référence au

premier et unique président de l’éphémère République de Hatay, rattachée à la

Turquie en 1939 après sa séparation de la Syrie sous mandat français.

Les commentaires de M. Akinci ont suscité l’ire du gouvernement turc.

"Je n’ai jamais travaillé avec un responsable politique aussi peu honnête

que M. Akinci", a tonné lundi le chef de la diplomatie turque Mevlüt

Cavusoglu. « Il instrumentalise la Turquie à des fins électoralistes », a-t-il

ajouté lors d’une conférence de presse à Ankara.

Samedi, la présidence turque avait déjà dénoncé les propos de M. Akinci,

estimant que « le peuple turc lui infligerait une leçon » lors de l’élection

présidentielle prévue fin avril à Chypre-Nord.

Les pourparlers inter-chypriotes sont à l’arrêt depuis l’échec en 2017 d’un

round de négociations sous l’égide des Nations unies.

Chypre-Nord est économiquement et diplomatiquement dépendant du "grand

frère" turc.

En octobre, M. Akinci s’était déjà attiré les foudres d’Ankara pour avoir

critiqué une offensive turque dans le nord de la Syrie.

« Il a dépassé les bornes », avait estimé le président Recep Tayyip Erdogan.