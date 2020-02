My Ouai au Zèbre de Belleville

L’association My Ouai, depuis sa création en 2016, a réalisé plusieurs actions pour venir en aide aux enfants handicapés du centre de jour arménien « Emili Aregak » situé à Gyumri, et a pour projet de renforcer son aide auprès de toutes les structures hébergeant des enfants dans le besoin.

Elle a notamment organisé en 2018 plusieurs concerts en France de Harout Pamboukdjian pour récolter des fonds.

My Ouai a réalisé le rêve de cinq enfants du centre « Emili Aregak » en les faisant venir en France pour visiter Paris et Disneyland au mois de janvier 2020.

Un beau concert caritatif a été organisé le 8 février 2020, au Zèbre de Belleville à Paris, par le fondateur de l’association, Jean-Michel Kampf, et la co-fondatrice, Karoline Yorganciyan.

Le concert s’est ouvert au son du duduk d’Artyom Minasyan, qui a envouté le public comme à son habitude, avant que Hakob Ghasabian n’entre sur la scène avec une superbe interprétation de « The show must go on », assurant la première partie de la soirée et prouvant encore une fois que, malgré son jeune âge, il est un véritable artiste à la voix forte et puissante.

Le public était émerveillé par la première partie du concert et chaud pour accueillir sur la scène la belle et talentueuse Karoline Yorganciyan qui a enchaîné, avec sa voix chaleureuse, des chansons en espagnol, anglais, français et arménien, au grand bonheur des spectateurs.

Karoline a interprété « Spyurkahay », une chanson très émouvante qui a été écrite pour elle par le compositeur arménien Krist Manaryan, laquelle pourrait devenir l’hymne des Arméniens de la diaspora du monde entier.

De superbes musiciens professionnels ont accompagné les chanteurs pendant tout le concert, avec la participation d’Artyom Minasyan sur plusieurs chansons tant en première partie qu’en seconde partie.

Hakob et Karoline ont également merveilleusement chanté en duo « La bohême » de Charles Aznavour, avec le vibrant duduk d’Artyom Minasyan.

Parmi le public conquis étaient notamment présents le député d’Alfortville, Luc Carvounas, le baryton-basse, Adam Barro, et la chanteuse, Liz Sarian.

Le prochain concert caritatif organisé par l’association My Ouai, « Voice of Armenia », aura lieu le 13 juin 2020 à la salle Pleyel.



Texte de Monika Arakelyan

Photos de Thomas O’Brien