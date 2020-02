Des éclairs provoquent un empoisonnement de masse dans deux provinces arméniennes

Le ministère arménien de la Santé et l’Inspection de la sécurité alimentaire ont déclaré qu’un total de 49 personnes avaient été hospitalisées après avoir mangé des éclairs produits par Zeytun Sweet LLC. Les cas d’empoisonnement ont été signalés dans la ville de Sisian, dans la province méridionale de Syunik et à Vanadzor et Stepanavan, dans la province septentrionale de Lori.

Selon le ministère, tous les patients présentaient des symptômes de diarrhée, de fièvre et de vomissements. Un diagnostic préliminaire a indiqué que la cause de l’empoisonnement était une infection intestinale.

Le Centre national de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que 41 patients avaient été retrouvés à Lori et 8 au Syunik. Actuellement, 33 patients sont toujours traités à Lori et 8 au Syunik. Les médecins jugent l’état du patient satisfaisant. Selon le service de presse de l’Inspection de la sécurité alimentaire, des études en laboratoire ont trouvé des salmonelles dans les éclairs.

Il a déclaré que la société Zeytun Sweet avait été inspectée mais qu’aucune violation des normes sanitaires n’avait été constatée, mais il s’est avéré que les éclairs n’avaient pas d’évaluation de la conformité et n’avaient pas de certificat de sécurité. Zeytun Sweet Company a été condamnée à interdire la vente du produit et à rappeler les éclairs du marché et à les détruire.

De plus, des échantillons d’œufs, d’huile, de tartinade ainsi que des produits finis utilisés pour la production d’éclairs ont été prélevés pour un examen plus approfondi.