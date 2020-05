En 2019, les incidents d’empoisonnement au monoxyde de carbone ont augmenté de 1,3 fois en Arménie

En 2019, le nombre de cas d’intoxication au monoxyde de carbone en Arménie a augmenté de 1,3 fois par rapport à 2018, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.

Selon le ministère, quelque 272 cas d’intoxication au monoxyde de carbone ont été signalés l’année dernière, dont 75 dans la capitale Erevan. Au total, 602 personnes ont souffert d’empoisonnement, dont 129 dans la capitale.

Le ministère a déclaré qu’une analyse des causes d’empoisonnement au monoxyde de carbone en 2019 suggère que la grande majorité des incidents étaient dus à des dysfonctionnements des chauffe-eau à gaz, des chaudières, des cuisinières, une mauvaise ventilation, des détecteurs de fuite de gaz désactivés, ainsi que la négligence des résidents.

Le ministère a publié un ensemble de recommandations qui peuvent aider à éviter l’empoisonnement au monoxyde de carbone et d’autres problèmes connexes, en disant qu’en cas d’odeur de gaz ou de signes d’empoisonnement, les citoyens doivent immédiatement sortir à l’air frais et ventiler la pièce. Si la maison a un poêle à gaz, il doit être éteint et le flux de gaz dans la maison doit être bloqué,

En aucun cas, les dispositifs spéciaux qui coupent le gaz si du monoxyde de carbone est détecté dans l’air ne doivent être éteints. Lors de l’utilisation de foyers ouverts, les citoyens doivent s’assurer que la cheminée est ouverte. Ils ne devraient pas utiliser de générateurs, de radiateurs à pierre ou d’autres types d’essence, de propane, d’appareils à gaz dans la maison, de placards ou de garages ;

En appliquant de tels appareils en cas d’urgence, il faut s’assurer que le système de ventilation fonctionne. Si les signes d’empoisonnement ne disparaissent pas à l’air frais ou après avoir ventilé la pièce, les citoyens doivent consulter immédiatement un médecin.