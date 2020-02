Le concert du quatuor Janabarh à Valence, la magie de la musique traditionnelle et liturgique arménienne

A l’invitation de l’association Sheram un concert de musique liturgique et traditionnelle arménienne était organisée dimanche 9 février au temple Saint-Ruf à Valence avec le quatuor Janabarh. Ce dernier composé de quatre musiciens -Lévon Khozian, Valentin Conte, Michaël Vemian et Sylvain Gargalian- proposait des mélodies ancestrales arméniennes ainsi que de la musique liturgique et traditionnelle arménienne dont des œuvres de Komitas. Des chants provençaux de Noël furent également chantées par Michaël Vemian et Lévon Khozian, chants accompagnés du duduk et des autres instruments.

Un large public était présent au concert. Parmi ce dernier des élus dont Nicolas Daragon maire de Valence, Sylvain Fauriel Adjoint au maire et des représentants du monde associatif arménien de Valence. Georges Rastklan élu à Valence et président de l’association Sheram remercia le public et les personnalités présentes. Il dédia le concert au 19e anniversaire de la reconnaissance du génocide des Arméniens par la France en janvier 2001. Il expliqué également la démarche du groupe Sheram.

Le concert fut très applaudi par le public. Un concert qui est le début d’une plusieurs concerts qui conduira le groupe Janabarh dans plusieurs villes de France et d’Europe le 23 avril, une tournée et une marche de plus de 2 500 kilomètres qui se terminera le 30 août 2020 à Erévan. Janabarh étant le chemin en arménien. Une marche qui est placée dans le cadre de Courir pour la Mémoire (CPLM) initiée il y a une dizaine d’années à Marseille par la Jeunesse arménienne de France. Mémoire des génocides. Les sommes qui seront récoltées tout au long de cette marche de la mémoire financeront des actions humanitaires en Arménie.

Krikor Amirzayan texte et reportage-photo à Valence