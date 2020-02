9e Appel de St Mesrop. Groupe Scolaire Saint Mesrop Arabian

Objectif : 50 000 € pour les enfants

Le groupe scolaire Saint Mesrop - Arabian d’Alfortville s’apprête à lancer un appel aux dons d’une ampleur inédite pour principalement pérenniser la classe de 3e, et ce alors que la construction de l’école maternelle a débuté.

« Quand on voit et écoute des enfants chanter en arménien, c’est beau... Il faut que cela perdure », assène Marc Khidichian, qui s’occupe cette année du 9e appel de Saint Mesrop. Avec un objectif ambitieux : récolter 50 000 euros pour l’école d’Alfortville, et plus particulièrement pour pérenniser la classe de 3e qui n’est pour l’instant pas sous contrat d’association.

L’appel de Saint Mesrop est né en 1996. Il répondait par son appellation a une double signification : la première était de venir en aide financière à l’école Saint Mesrop ; la seconde était liée à l’idée que Mesrop Maschtots nous interpelle directement pour réveiller nos consciences et que l’on n’oublie pas les écoles arméniennes, et donc la langue. « Car c’est l’avenir de la communauté, pense Marc Khidichian. Notre culture ancestrale passe à travers cette langue. » Pour sece faire, les précurseurs du phoning mettent les bouchées doubles cette année en lançant une semaine de manifestations bien riche. Tout d’abord, une soirée cabaret animée par le spectacle humoristique de Marion Mezadorian. Puis un cocktail dînatoire pour lancer un weekend de phoning en présence d’une centaine de bénévoles. Pour rappel, le coût de scolarité mensuel d’un élève en demi-pension est d’environ 200 €. En constante évolution ces dernières années (+50% depuis 2013), le nombre d’élèves à l’école Saint Mesrop est aujourd’hui de 298, dont 13 collégiens de 3e pour l’heure hors contrat. Tous suivent les cours tels que requis par les programmes de l’éducation nationale, avec de surcroît 1h30 d’arménien par jour, que ce soit de l’apprentissage de langue ou de la culture. Les dons permettront donc aux caisses de l’école de s’équilibrer, d’autant qu’un autre grand projet mené par l’Assocation pour la Promotion de la Culture Arménienne de France est sur les rails, puisque les travaux pour la construction du nouveau bâtiment de l’école maternelle viennent de débuter.

L’appel de Saint-Mesrop

Mardi 3 mars : soirée au POC d’Alfortville avec Marion Mezadorian

Samedi 7 mars à 19h30 : cocktail

Samedi 7 et dimanche 8 mars : opération de phoning dans les locaux du groupe scolaire Saint Mesrop - Kevork Arabian (1-4 rue Komitas - 94140)

Infos : ecolesaintmesrop@gmail.com ou

01 45 18 34 90