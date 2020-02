« Julia et ses Hommes », de Peggy Hinaekian

Dans la série des auteur(es) de romans érotiques, telle Régine Desforges et pour les aficionados, le roman torride de Peggy Hinaekian décrit habilement, dans son livre « Julia et ses hommes », la tension sexuelle latente qui existe entre les hommes et les femmes. Elle pose méthodiquement les bases du roman, prenant le temps de décrire chaque personnage - non seulement physiquement, mais psychologiquement. Julia et Men sont tentants, explorant chaque coin méchant des relations de Julia - et des relations de ses amants avec d’autres femmes.

Sa quête érotique pour l’homme parfait l’entraîne dans des cercles sociaux sophistiqués où ambassadeurs, artistes et universitaires se mêlent lors de somptueux cocktails, galeries d’art élégantes et hôtels de luxe.

Peggy Hinaekian, 80 ans, est une artiste peintre et romancière. Elle a aussi publié de courtes histoires et monologues dans divers magazines.

