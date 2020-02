La lutte est engagée

Depuis le 26 juin 2019, date de la création en préfecture de l’association de lutte Châteauroux-Déols, il est désormais possible de pratiquer l’ancêtre des sports de combat dans l’Indre.

Seyran Gevorgyan, Arménien d’origine et président de cette nouvelle association castelro-déoloise accueillait hier le public invité aux portes ouvertes de ce sport universel. Marginal en France mais très prisé dans les pays du Caucase et de l’Est. « La lutte est présente aux JO depuis la création des Jeux modernes à Athènes en 1896. En Arménie, la culture de la lutte est très forte, précise le président. Là-bas, on la considère comme un moyen de se battre contre ses propres faiblesses. C’est un sport qui a pour but de forger les individus et de forcer le respect de l’autre. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas un sport dangereux même si le but est de faire tomber son adversaire. »

