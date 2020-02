Des hauts dignitaires de l’Etat turc qualifient d’inacceptables les propos du président chypriote turc

Le vice-président turc, Fuat Oktay, a déclaré que les propos qualifiant de « terrible » « l’éventualité d’être rattaché à la Turquie » tenus par le président de la République turque de Chypre du Nord, Mustafa Akinci, lors d’une interview accordée à la presse britannique, n’étaient pas dignes de son poste.

« Je condamne ces propos utilisés pour la République de Turquie qui soutient quelles que soient les conditions, la République turque de Chypre du Nord et protège ses droits et intérêts. Nous n’autoriserons jamais que la Turquie soit utilisée à des fins électorales en République turque de Chypre du Nord avec des calculs bas et une approche politique sans vision », a-t-il partagé sur Twitter.

Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Mustafa Sentop, a, de son côté, qualifié la déclaration d’Akinci de « grande erreur historique ».

Le chef de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a condamné les propos tenus par le président chypriote turc.

« Ce genre de déclarations qui blessent l’âme sainte des martyrs peuvent être considérées comme une préoccupation d’avenir individuel d’un politicien qui n’a plus de crédits envers la nation turque », a-t-il évalué.

« Cette déclaration malheureuse tenue par le président de la République turque de Chypre du Nord ne peut être tolérée. Ces propos sont un manque de respect à l’égard de la lutte livrée tout au long de l’histoire par les Chypriotes turcs, la Turquie et notre grande nation. Nous rejetons cette déclaration et la considérons comme une erreur », a déclaré le vice-président de l’AKP Numan Kurtulmus.

« Notre seule attente et notre seul souhait est que Mustafa Akinci demande le pardon en agissant de manière digne et honorable », a relevé le président du parti d’Action nationaliste Devlet Bahceli.