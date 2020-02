Levon Aronian : Nous essaierons de gagner l’Olympiade de Moscou

Le leader des échecs arméniens Levon Aronian a partagé ses attentes à propos de l’Olympiade mondiale d’échecs 2020 à Moscou.

Levon Aronian, Gabriel Sargsyan, Hrant Melkumyan, Samvel Ter-Sahakyan représenteront l’Arménie.

« Nous organiserons deux sessions de formation. Je suis heureux que Samvel Ter-Sahakyan ait remporté le championnat arménien et ait rejoint l’équipe. Il est l’un de nos talentueux joueurs d’échecs. Nous allons dans la bonne direction », a déclaré Levon Aronian à NEWS.am Sport. « Nous devons nous battre pour entrer dans les trois premiers et nous allons essayer de gagner l’Olympiade. Je participerai au tournoi Grenke Chess Classic, qui se tiendra en avril en Allemagne. Tout le monde n’attend que des victoires de ma part, et j’aime vraiment gagner. »