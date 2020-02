Plus d’un millier de véhicules bloqués pour cause de neige au col de Lars, point de passage entre la Géorgie et la Russie

La route Stepantsminda-Lars entre la Géorgie et l’Ossétie du Nord est fermée par les chutes de neige abondante de ces derniers jours le col de Lars point de passage entre la Géorgie et la Russie -où transitent la majorité des véhicules pour l’Arménie ou pour la Russie- est fermé. Les services de sécurité de l’Ossétie du Nord indiquent que 940 camions, 60 véhicules, 1 autobus et 4 mini-bus sont bloqués en attente de l’ouverture du col de Lars. Les Services de sécurité des routes d’Arménie recommande aux véhicules qui se rendent en Russie par le col de Lars de s’équiper de pneus-neige et d’éviter de prendre la route pour Lars.

Krikor Amirzayan