L’Arménie est sous la neige et les secouristes devaient dégager des centaines de voitures prises dans la neige

Alors que l’Arménie est sous une neige abondante, les Service de secours d’Arménie ont reçu des très nombreux appels surtout sur les routes, avec des voitures bloquées dans la neige. Des appels particulièrement importants à Erévan, dans région de Kodayk avec la ville de Tsargadzor ou au village de Zovouni. Dans la région d’Arakadzodn, ce sont des appels des villages de Saghmisavan, Dzargahovit, Geghadzor, ou les routes de Hnaberd-Alakyaz, Aparan-Koutchak, Leghadzor-Dziljar où étaient signalées des voitures bloquées dans la neige qu’il convenait de sortir.

Dans la région de Keghargounik près des villages de Sotk et Ayrk sur la route Martouni-Vardenis-Karvadjar et le col de Vardeniats ainsi que la ville de Sevan les secouristes intervenaient. Dans la région de Chirak, les villages d’Amasia, Aregnadem, Gdashen, Nor Akhourian émettaient des appels de secours ainsi que sur les routes Ashotsk-Gumri, Vardaghbyur-Mousayelian, Sizaved-Ashotsk, Chirak-Djadjour. Dans la région de Syunik, la route Spadarian-Gorayk, la ville de Sissian et plus haut la route Vanadzor-Dilidjan de nombreuses voitures étaient bloquées dans la neige. Tout comme sur la route reliant Erévan à Meghri au sud de l’Arménie, Saravan-Zanger, Katnaghpyur-Chgharchik, Arpa-Arayi, Arakadz-Chenavan.

Partout le personnel du Service de secours intervenait pour dégager les voitures coincées dans la neige.

Krikor Amirzayan