Gérard Depardieu apporte son soutien à Martine Vassal à Marseille

Dans la campagne pour les Municipales, Richard Findykian, Adjoint au Maire des 9 et 10e arrondissements de Marseille et Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence, annonce que l’acteur Gérard Depardieu, héros de la série « MARSEILLE » (Netflix), et Adriana Karembeu et son époux, l’homme d’affaires arménien originaire de Marseille, Aram Ohanian, apportent leur soutien à Martine Vassal, candidate à la Mairie de Marseille.