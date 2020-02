A l’occasion du 19e anniversaire de la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens par la loi du 29 janvier 2001, le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et de la région, avait invité le public vendredi 31 janvier à 20h00 à l’Auditorium du CPA de Valence pour la diffusion du film « La Promesse » de Terry George (2016) en version originale.

Le public était venu nombreux pour cette projection. Parmi eux Krikor Amirzayan et Georges Ishacian (coprésidents du C24), Khosrof Iliozer, Nazo Alain Jinbachian, Tamar Stepanian et Georges Eretzian membres du bureau du C24. On notait également la présence des représentants de l’ensemble des églises arméniennes de Valence (Eglise apostolique arménienne, Eglise catholique arménienne, Eglise évangélique arménienne et Eglise Maranatha).

Krikor Amirzayan remercia l’investissement de Khosrof Iliozer pour l’organisation de la soirée et a présenté brièvement le film « La Promesse » financé par le milliardaire arméno-américain Kirk Kerkorian et dont la réalisation coûta près de 100 millions de dollars avec dans les rôles principaux Oscar Isaak, Charlotte Le Bon et Christian Bale. Il expliqua également que le film qui était programmé pour devenir un grand succès du cinéma fut saboté par notamment la Turquie car il était question du génocide arménien.

Mais les spectateurs apprécièrent la qualité de cette production américaine qui retrace une histoire d’amour sur fond de génocide. Et c’est sous les applaudissements que le public quitta la salle. Peu avant Georges Ishacian avait en quelques mots présenté le cadre de la diffusion de ce film et les prochaines dates du C24 avec les 23 et 24 avril prochain la commémoration du 105e anniversaire du génocide des Arméniens dans l’Empire ottoman.