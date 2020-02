La 2e édition de l’exposition « Lez’Arts Bourcaines » en présence d’une cinquantaine d’artistes et avec pour invité d’honneur le sculpteur Toros s’est déroulée samedi 1er et dimanche 2 février à la Cartoucherie à Bourg-Lès-Valence. Parmi les artistes qui exposaient outre le peintre Jérôme Boyadjian, à noter la présence de Vahagn Stepanyan peintre né en Arménie. Après de nombreux tableaux sur les églises arméniennes, les grenades d’Arménie, les réfugiés Arméniens du génocide, Vahagn Stepanyan a réalisé avec son style particulier mélangeant les couleurs vives, des portraits de Charles Aznavour, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Salvador Dali, Che Guevara et des dizaines de stars et personnalités publiques, politiques et artistes de notoriété mondiale. Parmi le public qui visita l’exposition, Krikor Amirzayan président « Arménia » et coprésident du C24 ainsi que Khosrof Iliozer président de l’Amicale de Malatia se sont attardés devant les œuvres de Vahagn Stepanyan.

Krikor Amirzayan