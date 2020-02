Parouir Sevak Poésie & Paintbar

Dans le cadre du Festival Magnique, Ugab Lyon vous invite le 22 mars, à découvrir le poète le plus emblématique de l’Arménie du XXe siècle : Parouir Sevak. À l’origine d’un renouveau de la poésie lyrique arménienne à partir des années 1960, sa poésie est intellectuelle mais néanmoins très populaire.

Une soirée de lecture de poésies en français du recueil « Que la lumière soit », traduit par de Denis Donikian.

La soirée de lecture sera suivi d’un moment convivial autour d’un verre et d’une toile. Oui oui , une toile où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et « Que la seule règle soit / l’irrégularité ! » comme le disait Sevak. Aucun prérequis, vous serez accompagnés et conseillés.