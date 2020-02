L’émotion intacte de Marie-Claude et Onik

« Cette cordée a permis le dépassement de soi et de belles rencontres. Ce fut une riche expérience à la fois humaine et sportive. À écouter Julien et Sébastien, on pouvait penser que c’était facile mais j’ai toujours eu des doutes, des craintes de vertige. C’est le groupe soudé qui nous a permis de construire des choses positives. Quand tu commences à monter, là tu dis que tu vas y arriver. Et l’émotion la plus intense, c’est quand tu arrives au sommet », renchérit Onik, arménien d’origine.

