Le chômage en Arménie en hausse de 18% au 3e trimestre 2019

Le chômage en Arménie a été enregistré à 18% au 3e trimestre 2019, selon le dernier rapport du Comité national des statistiques. Le taux de chômage au 3e trimestre 2019 a perdu 2,1% par rapport au même trimestre de l’année précédente, mais a augmenté de 0,3% par rapport au trimestre précédent.

Le Comite national des Statistiques indique que le pays comptait 84 982 demandeurs d’emploi inscrits fin décembre, dont 61 766 au chômage. Quelque 12 280 personnes recherchent un emploi à Erevan.

Il y avait 18837 emplois vacants en Arménie en décembre 2019, dont 2313 à Erevan et 313 à Vayots Dzor.

La demande de ressources humaines la plus élevée est observée dans les zones industrielles, le commerce de gros et de conservation ainsi que dans le segment de la réparation de voitures et de vélos. L’offre de main-d’œuvre en Arménie a augmenté de 0,5% au troisième trimestre de cette année pour atteindre 2 740 000 personnes.