4799 accidents de la circulation signalés en Arménie en 2019

Quelque 4799 accidents de la circulation ont été signalés en Arménie en 2019, a rapporté le Comité national des statistiques d’Arménie. C’est 16,7% de plus qu’un an plus tôt.

Selon le rapport statistique, 341 personnes ont été tuées dans les accidents - 0,6% de moins qu’un an auparavant. Le nombre de personnes blessées dans des accidents de la circulation a augmenté de 14,3% pour s’établir à 6 801.