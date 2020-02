La Slovénie est le 20e pays de l’Union européenne à valider l’accord de partenariat avec l’Arménie

La Slovénie a ratifié l’accord de partenariat entre l’Union européenne et l’Arménie. La Slovénie est ainsi le 20e pays de la Communauté économique européenne à valider l’accord avec l’Arménie. La porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan a écrit sur sa page facebook « le 5 février 2020 la Slovénie a annoncé au Conseil de l’Europe et au Secrétariat général du conseil de l’Union européenne la validation de l’accord européen avec l’Arménie ». Ella a affirmé que 20 membres de l’Union européenne l’ont validé. Il s’agit de l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Bulgarie, la Pologne, le Luxembourg, le Danemark, Malte, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Finlande, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, Chypre, l’Allemagne, l’Irlande, la Croatie, la Suède et la Slovénie. La Belgique et la France l’ont validé mais n’ont pas encore soumis leur validation au Secrétaire général de l’Union européenne. Enfin le Parlement des Pays Bas l’a également validé, mais le vote doit être soumis à l’approbation du roi pour être validé définitivement.

Krikor Amirzayan