Dans une nouvelle attaque contre la Cour Constitutionnelle, Nikol Pashinyan appelle à un référendum

Le Parlement arménien a approuvé un référendum pour porter la lutte du gouvernement avec le système judiciaire devant le peuple, appelant à un référendum sur la dissolution de la plus haute juridiction du pays.

Lors d’une session extraordinaire du Parlement le 6 février, le Premier ministre Nikol Pashinyan a proposé de tenir le référendum sur l’élimination de la Cour constitutionnelle. Au cours de la même session, le Parlement a approuvé la mesure sur un vote du parti, toute la coalition Mon Pas de Nikol Pashinyan ayant voté pour.

Ce fut une escalade décisive de la longue bataille de Nikol Pashinyan contre cette institution, qui est dominé par les reliquats de l’ancien régime de Serge Sarkissian que Nikol Pashinyan et ses alliés ont renversé au printemps 2018.

« La Cour constitutionnelle représente le régime corrompu de Serge Sarkissian, plutôt que le peuple, et cela doit disparaître », a déclaré Nikol Pashinyan aux législateurs. Le référendum appellera à la révocation de sept des neuf juges actuels, n’épargnant que les deux juges qui ont été nommés depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement.

Au cours de son discours, Nikol Pashinyan a visé directement le président de la cour, Hrayr Tovmasyan, que le Parlement et les forces de l’ordre arméniennes ont tenté par divers moyens de forcer, jusqu’à présent sans succès. Hrayr Tovmasyan a été nommé en 2018, juste avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle constitution qui aurait limité son mandat. Dans l’état actuel des choses, Hrayr Tovmasyan est éligible pour servir encore 15 ans, jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.

« Le peuple arménien devra attendre jusqu’en 2035 [pour un changement de tribunal] parce que Hrayr Tovmasyan, avec l’aide de son parti, a occupé le tribunal », a déclaré Nikol Pashinyan.

Le débat sur le référendum anticipé, qui n’avait pas été publiquement discuté avant que Nikol Pashinyan ne l’ait annoncé depuis la tribune, était passionné.

Le chef de la faction Arménie Lumineuse, ancien allié de Nikol Pashinyan, Edmon Marukyan, a accusé le Premier ministre de gouverner par un seul homme.

« Est-ce vous qui décidez qui sont les forces anti-étatiques et qui sont les patriotes ? Est-ce la « démocratie » dont vous rêvez ? », a demandé Edmon Marukyan à Nikol Pashinyan pendant la session. « Les principales forces politiques d’ici [au Parlement] devraient parvenir à un consensus. »

Après le vote, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a appelé les autorités arméniennes à veiller à ce que le projet de loi soit conforme à la constitution, notant que « cela changerait notamment la procédure de révision de la Constitution elle-même. »

La déclaration de l’APCE a poursuivi : « Nous appelons les autorités arméniennes à demander dès que possible l’avis de la Commission de Venise, l’organe d’experts du Conseil de l’Europe en droit constitutionnel. Nous pensons que cet avis, qui pourrait être adopté très rapidement via une procédure d’urgence, serait précieux pour toutes les parties prenantes, y compris l’électorat arménien si un référendum devait avoir lieu. »

La Commission de Venise est sceptique à l’égard de nombreuses mesures prises par le gouvernement contre Hrayr Tovmasyan et le tribunal. L’automne dernier, elle a ouvertement critiqué la proposition d’un juge progouvernemental de prendre position. Et elle a proposé la prudence sur une offre du gouvernement pour permettre aux juges de la Cour de prendre une retraite anticipée et toujours de percevoir leurs salaires. « La retraite simultanée potentielle de plusieurs et même jusqu’à sept juges sur neuf pourrait entraver le bon fonctionnement de la Cour », a indiqué la commission dans un communiqué. Jusqu’à présent, aucun juge n’a accepté l’offre.

Le référendum devrait avoir lieu fin mars ou début avril, a déclaré à la presse Lilit Makunts, chef de la faction Mon Pas au Parlement.

Ani Mejlumyan est une journaliste basée à Erevan.

Eurasianet.org