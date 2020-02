Les jeunes candidats de l’opposition azerbaïdjanaise ont un plan

Cavid Qara, un candidat au Parlement dans la région de Quba, au nord de l’Azerbaïdjan, admet que nombre de ses candidats potentiels ne sont pas émus par sa déclaration d’une « urgence climatique ».

Mais il dit que lorsqu’il le formule en termes de relations avec les électeurs ruraux - qualité de l’eau, irrigation, pollution - ils le sont. « Nous devons le formuler différemment, le relier à l’agriculture et comment le réchauffement climatique affectera l’agriculture et comment il l’affecte déjà », a-t-il déclaré. « Lorsque vous le liez comme ça, c’est intéressant pour eux. »

Lors des élections précédentes, les politiciens d’opposition azerbaïdjanais se sont traditionnellement concentrés sur un seul message : la nécessité de se débarrasser du régime au pouvoir corrompu et autoritaire à Bakou. Quel serait précisément le plan après cela n’a pas été une grande partie de la discussion.

Mais Qara, 28 ans, fait partie d’un groupe de jeunes militants qui adoptent une nouvelle approche lors du prochain vote du 9 février : un accent sur les idées et l’idéologie. Qara a placé les questions environnementales au premier plan de sa campagne.

« Je suis le seul candidat dans notre district à avoir une plateforme claire, les autres ont de courtes brochures avec des revendications abstraites », a-t-il déclaré à Eurasianet.

Les militants font pour la plupart partie d’un nouveau bloc, Hereket (« Action »), qui est « non partisan, mais clairement opposé », selon les mots de Turgut Gambar, l’un des fondateurs du bloc et lui-même candidat aux élections. Hereket comprend une grande variété d’idéologies, du gauchiste Togrul Veliyev (le « Bernie Sanders azéri ») au libertaire Samed Rahimli.

L’émergence de Hereket a été l’un des rares développements notables d’une saison électorale par ailleurs banale, qu’un rapport intérimaire des observateurs de l’OSCE a qualifié de « discret avec une visibilité limitée ».

Par rapport aux dernières élections législatives de 2015, « la période électorale actuelle s’accompagne d’une activité politique accrue durant la période préélectorale, où certains éléments positifs sont constatés », a écrit un groupe indépendant, le Centre de surveillance des élections et d’études sur la démocratie, dans un rapport préélectoral. « Surtout, la participation d’un nombre croissant de jeunes candidats d’opposition aux élections de manière indépendante a attiré l’attention. »

« Ce que nous voyons maintenant, depuis 20 ans, les campagnes générales anti-gouvernementales n’ont pas fonctionné », a déclaré Rahimli. "C’est pourquoi nous essayons une stratégie différente - gauche, ou droite, ou libertaire, ou marxiste, ou social-démocrate, une sorte d’idéologie cohérente. L’idéologie est importante - sans idéologie, le pragmatisme ne fonctionne pas. »

Rahimli, un éminent avocat des droits de l’homme, a transmis son message de petit gouvernement - décentralisation, baisse des impôts et abolition de la conscription militaire - dans les salons de thé et les cafés de son district de Bakou. Il a dit qu’il avait fait face au scepticisme des électeurs quant à savoir si les idées étaient réalisables. « Beaucoup de gens disent, » c’est une chose très folle pour l’Azerbaïdjan, cela ne peut pas être fait en Azerbaïdjan. « Et je dis : » Je sais, mais nous devrions en parler. « »

Malgré leurs désaccords sur les principes, les militants de Hereket coopèrent sur des questions logistiques comme la réalisation de vidéos ou d’affiches promotionnelles et l’organisation du suivi des élections le jour du scrutin. Rahimli a déclaré que dans un environnement politique plus libre, il serait en concurrence avec un gauchiste, ne coopérant pas avec lui. « Mais en raison de la réalité politique, nous sommes dans le même bloc électoral », a-t-il déclaré.

Tout le monde à Hereket ne pense pas que l’idéologie devrait être au centre de la campagne.

Nurlana Jalil se décrit comme une féministe, et alors qu’elle fait campagne pour un siège représentant Zaqatala, dans le nord-ouest de l’Azerbaïdjan, l’autonomisation des femmes est une ligne sur sa plateforme. Mais c’est derrière des promesses plus technocratiques comme la transparence budgétaire et le développement agricole.

Jalil a déclaré que, dans un environnement de forte oppression gouvernementale, les partis politiques et les groupes de la société civile ont à peine pu se former.

« Dans cette situation, comment pouvons-nous développer une idéologie ? », a-t-elle demandé. « En ce moment, nous, jeunes politiciens indépendants, devons construire une nouvelle ère en Azerbaïdjan. Premièrement, nous pouvons entrer au Parlement et être la voix de la population, et peut-être qu’après quelques années, nous pourrons créer le terrain pour certaines idéologies. Peut-être que dans cinq ans, aux prochaines élections, nous pourrons courir sur des idéologies. Mais dans ce cas, c’est impossible. « Il y a de la place pour les deux approches, a déclaré Gambar. »L’argument principal était que« oui, nous pouvons tous avoir des points de vue et des idéologies politiques différents, mais d’abord il est nécessaire de résoudre le problème avec le gouvernement, puis nous aurons des élections et nous saurons qui est qui » a-t-il déclaré. « C’est toujours une approche très populaire, et je ne pense pas nécessairement que ce soit faux, car ce n’est que dans une société véritablement démocratique où les élections sont libres, que le système des partis politiques et le système idéologique peuvent vraiment se développer. En même temps, je pense que c’est très bien qu’il y ait des gens qui contestent ce point de vue et qui veulent faire leur travail sur des bases idéologiques. Je pense que c’est bien aussi. "

On ne sait pas encore si cela importera le 9 février. Des observateurs indépendants ont indiqué que, malgré la rhétorique du gouvernement selon laquelle il se modernisait et se libéralisait, des obstacles importants à un vote libre et équitable demeurent. L’un des principaux blocs d’opposition, le Conseil national des forces démocratiques, boycotte parce qu’il estime que les conditions sont injustes. Les candidats soutenus par le nouveau parti azerbaïdjanais au pouvoir, le président Ilham Aliyev, bénéficient d’un soutien substantiel des institutions de l’État et ce sera un grand bouleversement si un candidat de l’opposition est élu.

Les jeunes candidats indépendants ont fait face à différents niveaux de harcèlement officiel. Jalil a été la cible d’une campagne en ligne contre elle, qu’elle a attribuée aux armées de trolls du gouvernement. Qara a déclaré que la police de Quba l’avait invité au poste pour une conversation le 5 février, mais il a refusé et a déclaré qu’il n’avait subi aucune répercussion. Il a également déclaré qu’il se préparait à la fraude le jour du scrutin, mais a formé des dizaines d’observateurs pour surveiller les bureaux de vote.

Les candidats basés à Bakou ont rencontré moins de problèmes. « En général, ils [les autorités] m’ignorent », a déclaré Veliyev.

La veille de son entretien avec Eurasianet, Veliyev avait frappé à 300 portes dans son quartier de Bakou, faisant passer le mot sur sa plateforme d’élimination des frais universitaires et d’augmentation des pensions, entre autres propositions. « Ma campagne est basée sur des idées de gauche », a-t-il déclaré. « Nous pensons aux gens, pas à l’économie en général. »

Les électeurs sont réceptifs aux nouvelles voix, a-t-il dit. « Les gens sont fatigués des vieux visages, les mêmes visages », a-t-il dit.

Il peut cependant y avoir une certaine confusion sur les idées de gauche. Lors de ses démarches, Veliyev a rencontré des partisans du gouvernement et leur a dit qu’il était socialiste. « Ils ont dit » oh, le socialisme, nous aimons Staline ! « Nous avons dit non, nous ne sommes pas staliniens, nous sommes socialistes, nous voulons une société plus égalitaire », a-t-il dit en riant. « Ils ont dit qu’ils voteraient pour nous. »

Même s’ils ne réussissent pas le jour du scrutin, les candidats affirment que leur stratégie est à long terme.

« Le Parlement n’est pas notre objectif principal. Notre objectif principal est la société. Nous changeons la société, nous changeons la culture et nous changerons notre avenir », a déclaré Rahimli. « Parce que nous sommes plus jeunes, nous avons beaucoup de temps, ce n’est pas la dernière élection pour nous. »

Jalil a dit qu’elle ne gagnerait pas cette fois. Mais elle a ajouté : « Ce n’est pas la fin pour moi. Aux prochaines élections, je me présenterai et je gagnerai et je siégerai au Parlement. »

Joshua Kucera est rédacteur en chef Turquie / Caucase à Eurasianet et auteur de The Bug Pit.

Eurasianet.org