La soprano arménienne Ruzan Mantashyan a gagné son combat en chantant de façon merveilleuse au SemperOpernball

La soprano arménienne Ruzan Mantashyan a réalisé le 7 février une grande performance au SemperOpernball 2020 de Dresde (Allemagne) dans le rôle de Tatiana dans l’opéra Eugene Onegin de Tchaïkovski.

Ruzan Mantashyan était en compagnie du violoniste Pavel Milyukov, de la soprano Yulia Muzichenko, du pianiste Alexader Kashpurin et du ténor azéri Yusif Eyvazov. Dans un premier temps Y. Eyvazov avait déclaré qu’il ne voulait pas réaliser sa prestation en compagnie de l’arménienne Ruzan Mantashyan « pour raisons politiques ». Mais il s’est ravisé -pour ne pas ternir sa carrière- et a changé de version pour finalement venir à la raison et prendre part à l’évènement.

Krikor Amirzayan