Des sapeurs arméniens déminent 126 000 mètres carrés en Syrie

Un groupe humanitaire arménien est en mission en Syrie depuis un an maintenant. Du 8 février 2019 au 8 février 2020, ses sapeurs y ont déminé 126 000 mètres carrés de terrain, dont environ 91 000 mètres carrés ont été transférés aux autorités du gouvernorat d’Alep.

Selon le Facebook du Centre arménien de déminage et d’expertise humanitaire, au cours de cette année, les médecins de ce groupe humanitaire ont fourni une assistance médicale à 10114 patients et 1354 études de laboratoire ont été réalisées en Syrie.



Pendant ce temps, des spécialistes arméniens ont organisé à Alep des dizaines de cours de formation sur la sensibilisation aux dangers des mines et aux premiers secours.

En outre, le Centre arménien de déminage et d’expertise humanitaire a mené des actions humanitaires, collecté des cadeaux et les a remis aux enfants syriens.

Les médecins de ce groupe humanitaire fournissent les médicaments nécessaires à l’hôpital d’Alep.