Le Parlement arménien appelle à un référendum sur la Cour constitutionnelle

Ignorant les objections de l’opposition, le parlement arménien a décidé jeudi d’organiser un référendum sur les changements constitutionnels qui aboutirait à la révocation de sept des neuf membres de la Cour constitutionnelle bloqués dans un âpre conflit avec le gouvernement du Premier ministre Nikol Pashinian.

Ils seraient remplacés par d’autres juges qui seraient confirmés par l’actuelle Assemblée nationale de 132 membres dans laquelle le bloc My Step de Pashinian détient 88 sièges.

Cette décision a été soutenue à l’unanimité par la quasi-totalité des députés de Mon Pas. Les législateurs représentant le parti de l’opposition, Lumineuse Arménie(LHK), ont voté contre, tandis que leurs collègues de l’autre parti d’opposition parlementaire, Arménie Prospère (BHK), n’ont pas voté du tout.

Vahagn Hovakimian, de Mon Pas, qui a présenté les projets d’amendements lors du débat parlementaire, a déclaré que la Cour constitutionnelle est l’institution étatique la moins fiable d’Arménie.

S’adressant à l’Assemblée nationale peu avant le vote, M. Pashinian a également fermement défendu les amendements rejetés comme étant anticonstitutionnels par les députés de l’opposition. Il a de nouveau accusé le président de la Cour constitutionnelle, Hrayr Tovmasian, et six autres juges installés par les anciens gouvernements arméniens de 1995 à 2018 d’être liés à « l’ancien régime corrompu ».

« La Cour constitutionnelle représente le régime corrompu de Serzh Sarkisian [l’ancien président], plutôt que le peuple, et elle doit disparaître », a-t-il déclaré.

Pashinian a également affirmé que la plus haute cour d’Arménie « limite le pouvoir du peuple » et constitue « une menace terrible et directe pour la démocratie ». Ses pouvoirs juridiques doivent donc être remplacés par les « droits souverains du peuple », a-t-il déclaré.

M. Pashinian a ensuite mis en garde ses opposants politiques contre toute tentative de contrecarrer les changements constitutionnels par des mécanismes juridiques ou autres, affirmant qu’ils seraient alors déclarés éléments « anti-étatiques ».

L’avertissement a provoqué une réaction de colère du leader du LHK Edmon Marukian, qui a accusé Pashinian de « chantage ».

« Est-ce vous qui décidez qui sont les forces anti-étatiques et qui sont les patriotes ? Est-ce la « démocratie » dont vous rêvez ? », lui a demandé Marukian au parlement.

Marukian a réaffirmé le point de vue de son parti selon lequel les projets d’amendements étaient contraires à d’autres articles de la constitution arménienne. Il a également noté que la Cour constitutionnelle actuelle est composée de juges nommés sous différents gouvernements. Il s’agit d’une garantie importante pour l’indépendance de la Cour, a-t-il déclaré.

Une autre personnalité de la LHK, Taron, Sahakian, a insisté sur le fait qu’en vertu de la loi arménienne, les amendements ne peuvent être soumis à un référendum sans être examinés et approuvés par la Cour constitutionnelle.

Les dirigeants de la majorité du Parlement n’ont pas indiqué qu’ils soumettraient les amendements à la Cour pour approbation avant de fixer une date référendaire. Ils ont cité des articles de la constitution qui ne font aucune référence à une telle validation.

Pashinian et ses alliés ont laissé entendre que la décision de tenir le référendum devrait être approuvée par le président Armen Sarkissian. Le Premier ministre a déclaré que Sarkissian avait déjà donné son accord de principe à la tenue du vote.

Le président n’a fait aucune déclaration publique sur la question jusqu’à présent.

Les juges de la Cour constitutionnelle et Tovmasian en particulier subissent depuis des mois une pression croissante du gouvernement pour qu’ils démissionnent. Le Parlement a également adopté en décembre un projet de loi du gouvernement leur offrant des incitations financières pour qu’ils prennent leur retraite avant la fin de leur mandat. Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a accepté le régime de retraite anticipée.

Plus tard en décembre, les procureurs ont engagé des poursuites pénales contre Tovmasian. Le président de la Cour constitutionnelle a rejeté les accusations portées contre lui comme étant politiquement motivées et a de nouveau exclu de démissionner. Il a déclaré que les autorités voulaient se débarrasser de lui afin de prendre le contrôle de la cour.

Tovmasian s’est dit insensible aux derniers développements dans une brève interview avec le service arménien de RFE/RL jeudi soir. Il a déclaré qu’il n’avait pas suivi le débat au Parlement.

« Je me moque de ce qui se passe à l’Assemblée nationale », a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, M. Tovmasian a organisé une réception pour ses collègues juges et le personnel de la Cour constitutionnelle pour marquer le 24e anniversaire de la création de la cour. « Soyez assurés que les membres de la cour ne prendront jamais une décision dont ils auront honte », a-t-il déclaré dans un discours.