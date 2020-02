L’Azerbaïdjan a violé à 190 reprises le cessez-le-feu à la frontière avec l’Artsakh la semaine dernière

La semaine dernière -du 2 au 8 février- l’Azerbaïdjan a violé à près de 190 reprises le cessez-le-feu à la frontière avec la République de l’Artsakh. Les forces azéries ont tiré plus de 1200 projectiles de diverses dimensions en direction des positions arméniennes frontalière entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan. Mais le ministère de la Défense de la République de l’Artsakh indique dans un communiqué que sur le terrain, les soldats Arméniens contrôlent la situation et ne répliquent pas afin de ne pas envenimer la situation et préserver les pourparlers autour du règlement du conflit de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan