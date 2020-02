Henrikh Mkhitaryan a marqué lors du match AS Roma-Bologne (2-3)

Vendredi soir l’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui revenait d’une blessure après un mois d’arrêt s’est illustré à l’AS Roma en marquant un but à la 72e minute du match AS Roma-Bologne (2-3) lors de la 23e journée de Série A. Un très beau but marqué de la tête au premier poteau sur un centre.

Un bon retour pour l’Arménien qui inscrit ainsi son 4e but de la saison en championnat d’Italie.

Krikor Amirzayan